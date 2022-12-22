不要再唸了！王中平身材遭全家嫌好委屈！星二代兒學余皓然端高姿態使喚？！佩德羅 陳依依 胡盈禎︱EP379 20221220 完整版 （影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

41歲男星納豆（林郁智）今年1月突身體不適，被醫大畢業的女友依依發現有中風症狀，掌握黃金時間送醫開刀才撿回一命，依依的機警反應也被外界盛讚。依依近日上節目透露，父親曾喊腰痠背痛、胃痛，便要求對方看醫生，結果爸爸拖到送急診才知道病因是急性膽結石，立即開刀治療。

依依在節目《今晚開讚吧》表示，爸爸之前常喊腰痠背痛、胃痛，她不停地勸「那有病就趕快去看醫生」，但爸爸一直拖著，直到某次開車上高速公路時，胃痛到無法繼續駕駛，因此緊急停靠路邊，再叫救護車到醫院，「結果他是急性膽結石，當下完全不能拖，要馬上開刀。」

依依高中畢業後考上中山醫牙醫系，後來轉到營養系，擁有醫學的知識。她曾在YouTube頻道分享納豆生病的過程，透露男友起床後半夢半醒、有點口齒不清，聯想到納豆有高血壓，懷疑是輕度中風，又發現納豆雙手無法舉到平行、左半臉無法自然微笑，更確定是中風的症狀，即便男友說休息一下就好，依依還是堅持送醫檢查。

納豆到醫院後一度失去意識、口吐白沫，原先護理師建議轉院，要依依先幫忙買紙尿褲，但依依馬上拒絕，認為納豆已沒了意識，需要立即開刀，所幸醫院騰出人手，納豆在黃金時間內搶救成功。