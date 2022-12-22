「2023 亞洲說 國際原創故事徵集大賽 」活動明年2月1日開始收件。（陳俊吉攝）

温昇豪希望有機會演出中年人的戀愛故事。（陳俊吉攝）

温昇豪與入圍今年金馬獎最佳女主角獎的新加坡演員洪慧芳、製作人柴智屏等人，擔任由七十六號原子主辦的「2023 亞洲說 國際原創故事徵集大賽 」評審。22日記者會上提及對彼此印象，洪慧芳笑說她是從《我們與惡的距離》認識温昇豪，疫情期間她和先生一點開追劇就陷進去不可自拔，「一路追到隔天凌晨，根本停不下來」，被大讚好演技的温昇豪立即謙虛表示是劇本寫得好，強調這就是劇本與故事的重要性。

柴智屏、温昇豪從未合作過。（陳俊吉攝）

入行20多年的温昇豪與同台的偶像劇教母柴智屏竟然從未合作過，温昇豪笑曝當年也去試鏡《流星花園》，「當時台灣10個廣告男模有9個都去試鏡了！」他的男模選秀「學長」廖洋震（言承旭）就這樣加入F4一砲而紅，他自嘲因為身高只有178，沒超過180所以沒被選中，與「F4」無緣。柴智屏不記得當年試鏡見過他，他則印象深刻，開玩笑說：「看到柴姐一直抖，從180縮成178啦！」柴智屏說，如果當年他有演，個性比較像「西門」，「很優雅，對女生很體貼」。

活動評審温昇豪（左起）、柴智屏、洪慧芳、召集人楊志光。（陳俊吉攝）

兩位演員都非常期待未來有合作機會，至於故事題材？温昇豪表示自己其實很少嘗試戀愛題材，問洪慧芳有沒有這個機會，還打趣舉例譬如師生戀，「我一直覺得愛情故事不應侷限於年輕人，像我自己就很喜歡《西雅圖夜未眠》、《麥迪遜之橋》，中年人的戀愛也滿動人，若有機會很想嘗試看看，應該發想這樣黃昏之戀的劇本」，洪慧芳笑著糾正：「你還沒到黃昏啦！」温昇豪笑答：「我現在日正當中！」柴智屏被拱未來可以和温昇豪合作中年版的F4愛情故事，她半認真表示：「好！來。」並說兩人未來一定會合作。

温昇豪、洪慧芳擔任活動評審。（陳俊吉攝）

洪慧芳希望與台灣影視作品合作。（陳俊吉攝）

洪慧芳今年憑《花路阿朱媽》入圍金馬獎最佳女主角。此次擔任評審，她表示自己其實並非科班出身，但在近40年的演員生涯中，有幸看過各式各樣的作品，「能在我演員身份以外看到很多作品，讓我非常興奮、非常開心。但當評審不能單憑個人喜好，要將所有作品一視同仁，其實滿有挑戰性。」。

主演《火神的眼淚》、《茶金》等多部話題佳作的温昇豪，近年也升格製作人，他表示很期待這次的參與，「徵件類的評審其實工作量極大，因為會同時有上百甚至上千件的作品要同時評比，是一個非常浩大的工程，所以會非常需要決斷性、魄力與判斷力，才能從成千上百的作品中選出最終者。」他希望能用自己演員的經驗出發，找到同時能忠於角色與故事原型，又具有執行性的好作品。他開玩笑說，如果看到好的故事中的好角色，可能會先「攔胡」！

「2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽」由七十六號原子主辦，南韓Blintn、GroupM群邑媒體集團、米神國際、風度影業、凱渥TDI、新加坡潙堯電影聯合協辦，將於2023／2／1－2023／4／14開放收件，作品鎖定電影長片及迷你／電視劇集，不論是來自世界各地的華文與英語創作者皆可報名，最終將選出中英與英文項目各3位優勝者，並將有如大師講座、提案工作坊等系列活動。活動召集人七十六號原子董事總經理楊志光表示：「第一屆的大賽中，我們一共收到超過550件的投稿作品，且不只是台灣，其中更有超過三分之一的投稿來自海外，也因此看到許多同時具有創意性、發展性的優良作品。所以這一屆的活動我們將擴大徵件，開放中文與英文作品參賽，包含徵件方式、系列活動、評審團隊等，都將以中英文同步的方式擴大進行。不論來自全世界任何一個角落，只要你有創意、有吸引人的故事，都非常歡迎參加。」