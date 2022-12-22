日本女團「AKB48」22歲前成員鈴木優香，去年因爆出和40多歲製作人同居，還同時跟一名小鮮肉開房，「私生活混亂」讓她形象一夕之間跌落谷底，她也因此暫停演藝活動5個月後畢業離團，轉往寫真界發展，不過現傳出她將下海拍AV，她也正面回應了。

鈴木優香近日更新YouTube，上傳1段邊泡澡邊錄製的影片，內容她也談及對於AV的想法，透露那時中斷活動時，不少人都勸誡她「不要去拍AV」，這讓她對這個產業產生興趣，還真的跑去AV片商以及事務所了解情況，但回家後父母商量後，都不支持她去拍片。

而鈴木優香也認為拍AV這件事「沒有一定覺悟」肯定辦不到，原本想法是不做了，但片商開的價碼實在太高了，讓她很心動，因此不禁表示「如果有人能支持她拍片的話，她會很開心」。

鈴木優香2019年從「AKB48」出道後，憑著F級傲人身材與大膽言行，讓她迅速走紅，未料去年遭日媒《週刊文春》直擊私生活超亂，不僅和製作人半同居中，還和一名有著傑尼斯帥氣外型的小鮮肉赴酒店開房。

不過她否認與製作人同居，但男方卻坦承兩人同居中，而她也因為醜聞暫停演藝活動5個月後畢業離團，目前以拍攝寫真集和YouTube為主。