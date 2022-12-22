台中市大里區詠丞建設公司積極參與社會公益不落人後，認購台東市岩灣里生產的大目釋迦，於日前上午11時台中市政府警察局霧峰分局捐贈釋迦300盒，慰勞員警、激勵士氣，一起號召大家認購釋迦幫忙農民促銷。

詠丞建設公司總經理吳東穎謙虛表示，他只是善盡企業的社會責任，讓支持在地農業及慰勞基層員警辛勞行動，一舉兩得，並呼籲社會大眾共同為打擊犯罪及維護社區治安共同出一份心力。

吳東穎平日熱心公益，日前詠丞建設有限公司在中興大學惠蓀館主辦愛麟幸福公益演唱會，演唱會座無虛席整場表演非常精彩，當場捐贈150萬元，演唱會盈餘捐贈予霧峰瑪麗亞教養院、十方啟能教養院、台中育嬰院。

吳東穎同時擔任霧峰警友辦事處顧問，他有感於警察維護轄區治安、交通及為民服務工作的辛勞，以實際行動表達支持，準備300盒釋迦送至台中市政府警察局霧峰分局慰勞員警，由霧峰警分局分局長李建興親自代表接受。

霧峰分局長李建興表示，感謝警友顧問持續給員警們加油打氣，鼓勵同仁多吃當季風味鮮美的釋迦水果，讓身體更健康、執勤更加賣力，持續做好治安本業工作。