大陸女星李曉峰上月才與劉愷威官宣戀情，日前卻無預警刪光男方追求自己的影片，兩人因此傳出分手消息，更有網友稱情變原因是李曉峰疑似埋怨劉愷威不願娶她，加上男方與楊冪所生的女兒「小糯米」，曾童顏童語稱李曉峰「短頭髮像男生」，讓李曉峰更加不滿，對此，劉愷威的爸爸劉丹今(22日)受訪時親自給出真相了。

據傳聞，2018年劉愷威與楊冪離婚時，兩人在協議書約定，小糯米的扶養權可以歸給劉愷威，只是楊冪加了一條但書：「如果劉愷威再婚，小孩的扶養權改歸她」，因此近來網友才會稱劉愷威顧慮到小孩的扶養權，拒絕娶李曉峰為妻，另外還有人稱小糯米似乎對李曉峰不太滿意，影響兩人之間的感情。

根據《香港01》報導，劉愷威的爸爸劉丹否認此事，強調孫女小糯米根本沒與李曉峰見過面，討厭短頭髮一說亦是子虛烏有，因此小倆口根本不可能因為孫女鬧翻。被問及若是劉愷威再婚的話，小糯米的扶養權改歸楊冪？劉丹則否認有這項協議，情緒還有些激動，此外，他也澄清劉愷威跟李曉峰其實沒吵架。

劉愷威爸爸很滿意女方，並稱是否結婚生子一切隨緣。(圖/微博)

事實上，劉愷威與李曉峰11月認愛時，劉丹曾受訪表示，他期待劉愷威有新歡很久了，並稱兒子曾傳給他李曉峰的照片，他看得非常滿意、替兒子感到開心。對於是否希望兩人結婚生子的提問，劉丹則表示一切隨緣，自己會支持他們，但不會表示意見，並稱孫女「小糯米」知道爸爸談戀愛應該會很開心。