阿根廷球王梅西在本屆世界盃率領國家再度獲得冠軍，讓生涯最後一舞畫下圓滿句點，他過去拿過4次歐洲聯賽冠軍、7次金球獎，5度征戰世界盃卻獨缺大力神盃，如今終於美夢成真，成為史上第9位稱霸3金的傳奇人物。不過卻傳出樂極生悲的憾事，遠在埃及的梅西粉絲卻因為太興奮，知道奪冠後因心臟病發身亡。

綜合外媒報導，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯宛如大型嘉年華，這幾天徹夜等待英雄凱旋歸國，當局更宣布球員抵達當天為國定假日，數百萬人擠滿大街小巷狂歡，場面相當壯觀，不過人多意外事故頻傳，有球迷在狂歡時樂極生悲，不幸被披戴在身上的國旗勒死。

此時此刻，遠在埃及這位26歲男子穆斯塔法·阿爾(Mostafa Abdel Aal)則是「開心死」，他其實是梅西的紛絲，阿、法對決當天，他與友人相約至咖啡廳觀球享受，最終他支持的隊伍阿根廷如願以償收下金盃，回到家後甚至在社群平台發文稱，「今天是人生中最美好的一天」(the best day of his life)；一名心臟病專家沙班(Gamal Shaaban)在臉書發布噩耗，「來自開羅的年輕人在比賽後2小時不幸去世，因為偶像梅西的勝利讓他非常激動…」

據悉，他死於罕見的心臟病(Happy Heart Syndrome)，即一種在極度快樂的狀態下所引發，被送往醫院治療仍回天乏術。