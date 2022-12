阿根廷球王梅西在本屆世界盃率領國家再度獲得冠軍,讓生涯最後一舞畫下圓滿句點,他過去拿過4次歐洲聯賽冠軍、7次金球獎,5度征戰世界盃卻獨缺大力神盃,如今終於美夢成真,成為史上第9位稱霸3金的傳奇人物。不過卻傳出樂極生悲的憾事,遠在埃及的梅西粉絲卻因為太興奮,知道奪冠後因心臟病發身亡。

綜合外媒報導,阿根廷首都布宜諾斯艾利斯宛如大型嘉年華,這幾天徹夜等待英雄凱旋歸國,當局更宣布球員抵達當天為國定假日,數百萬人擠滿大街小巷狂歡,場面相當壯觀,不過人多意外事故頻傳,有球迷在狂歡時樂極生悲,不幸被披戴在身上的國旗勒死。

此時此刻,遠在埃及這位26歲男子穆斯塔法·阿爾(Mostafa Abdel Aal)則是「開心死」,他其實是梅西的紛絲,阿、法對決當天,他與友人相約至咖啡廳觀球享受,最終他支持的隊伍阿根廷如願以償收下金盃,回到家後甚至在社群平台發文稱,「今天是人生中最美好的一天」(the best day of his life);一名心臟病專家沙班(Gamal Shaaban)在臉書發布噩耗,「來自開羅的年輕人在比賽後2小時不幸去世,因為偶像梅西的勝利讓他非常激動…」

據悉,他死於罕見的心臟病(Happy Heart Syndrome),即一種在極度快樂的狀態下所引發,被送往醫院治療仍回天乏術。