大陸各地封控措施解除後，疫情已在許多地方快速擴散，上海德濟醫院21日晚間在其官方微信公眾號上發文稱，上海將進入疫情高峰，全市2500萬市民將有半數會感染，現在全上海醫院退燒藥與止咳藥庫存已幾近清零，醫護N95口罩被炒貴5倍，院方「沒有選擇，必須團結應對」。

以神經內科為專長、由美國哥倫比亞大學基金會投資建設的上海德濟綜合醫院在微信公眾號發文稱，今年的元旦及春節注定不會平安，估計疫情爆發會持續一個月，截至元宵節返城高峰後才會結束，預計全市2500萬人口約有一半人受到感染。

該文指出，目前醫院全體員工及住院病人無一倖免，老年患者一定會出現更多重症及死亡個案。現時全上海醫院的退燒藥及止咳藥等庫存幾乎是零，醫護人員必須的N95口罩被炒貴5倍。

上海新冠疫情快速擴散，已有許多市民感染，民眾避免外出，地鐵站內幾乎沒有乘客。（圖／路透）

德濟醫院發文說，面對嚴峻殘酷的情況，沒有選擇，必須團結應對。院方宣布院內懷孕及哺乳期、60歲以上的醫護職工停工回家、工資照發，所有體溫高於38度的員工不要上班，無症狀及輕症員工，只要無發燒必須當值。醫院會向全體員工發放每人1000元（人民幣，下同）的元旦春節補助，前線醫護獲發2000元。

《路透》報導指出，上海官方目前估計該市約有543萬新冠陽性患者，到年底前，這座有著2500萬居民的大陸最大商業中心感染人數可能達到1250萬。

據官方數據顯示，中國的疫苗接種率超過90%，但接種加強針的成年人的接種率僅57.9%，80歲及以上人群的接種率亦僅有42.3%。

世界衛生組織總幹事譚德塞表示，它對中國感染激增感到擔憂，並支持政府將重點放在為高危人群接種疫苗上。世界衛生組織需要有關疾病嚴重程度、住院情況和重症監護病房要求的更多詳細信息，以便進行全面評估。

報導說，僅管疫情已大幅擴散，中國官方公布的新冠疫情死亡人數目前仍為5241人。