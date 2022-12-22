澎湃新聞報導，大陸海軍軍醫大學第一附屬醫院主辦「老年人如何居家防、居家治、居家健康」為主題的新冠防治健康大講堂，22日下午2點半直播，大陸國家傳染病中心主任、上海新冠醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，當前大陸老年人感染高峰還沒到，當日他看了上海多個區的養老院，發現不少老人感染了新冠，但好在整體出現肺炎、新冠重症的比例很低。

張文宏提及，老年人的營養對於新冠防治來說很重要，他前往的其中一家養老院中，養老院院長在以往每天營養餐基礎上，另外免費給老人每天2-3個雞蛋，補充他們的營養，「蛋白的攝入、營養的加強，對老年人來說很重要，這樣一旦他們感染了新冠，也能有很強的身體抵抗力。而老人一旦在養老院發生重症的情況，也有相應的醫療機構可以聯繫到並進行轉運，或者可以採取就地治療的辦法。」

張文宏建議，在當前新冠感染發生率較高的情況下，老年人群要特別注重健康狀態，要靠自己，一是靠營養的攝入和加強，二是要減少感染的機會，三是在條件允許情況下，還是有必要增加適當的鍛鍊或一些戶外活動，如在天氣好時可出來走走，但不要聚集，出來時務必要戴口罩，這樣就可以做到身心愉悅。

張文宏表示，目前，老人總體的新冠重症率很低，醫療機構也正在做充分的準備。現在，新冠疫情還是在逐漸攀升，預期一周內達到感染的峰值，感染峰值的到來，也會使得重症率增多，對整個醫療資源帶來一定的影響。

張文宏特別建議，老年人在這段期間要關心好自己的身體，保護好自己，不要被感染。同時，老年人所在的養老院、護理院等，也要堅持盡可能地避免工作人員將病毒帶入院區。他對養老院、護理院工作人員提出兩大要求，一是建議他們每天要佩戴N95口罩，對老人進行護理和照看，定期做快篩檢測，避免整個養老機構感染，在這個基礎上，老年人要做好防護、營養，身心調整。

「我相信疫情總會過去的，現在如果高峰到了之後，還得延續1-2個月時間，在這之後，老年人的活動會逐漸增多，最終我們要有思想準備，一旦感染也在所難免。但等我們醫療體系包括救治能力，都積累了很豐富的經驗，我們就能很好地應對。」張文宏再一次強調，希望老年人不要在同一段時間感染新冠，如果這樣，那我們的醫療資源就會非常緊張，只要過了這段時間的感染高峰，整個感染率就會出現大幅度下降，那麼這期間的醫療資源就會顯得特別有彈性，就可以給老年人最優的治療方案。

「當前，我給老年人一個忠告，保護好自己，盡可能不要被感染。」張文宏強調。

他也指出，未來整個感染機率非常高，但大家不要慌張，感染並不稀奇，只希望在感染了之後，大家能正確對待和觀察病情，到底是輕的還是重的，判斷症狀輕和重，主要是看有沒有高燒，或高燒連續幾天不退，那就是相對比較重的，如果有呼吸困難，也是比較重的，針對評估病情的客觀指標，則有氧飽和度的檢測，低於93是比較危險的，低於95要警惕，需要及時就醫，同時要測脈搏，如果脈搏很快，也要擔心肺部、心臟是否受到了影響。

另外，有基礎疾病的患者，這段時間務必儲備好藥物，盡量減少去醫院的頻次，就診次數越少，被感染的風險越低。一旦感染後，如果出現症狀就吃藥，但不鼓勵大家亂吃藥，頂多吃一種緩解症狀的中藥和一種退燒藥，這是比較合理的，如果多種藥物一起吃，很容易對身體造成很大的損害。