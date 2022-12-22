「熊黑皮飲料吧」實際操作情形。（柯宗緯攝）

玩遊戲竟可幫助復健！一家新創團隊攜手職能治療專家合作開發「熊黑皮飲料吧」遊戲，利用混合實境系統，有助於訓練中風患者「智慧復健」，透過裝飲料、洗杯子、拿取、傳遞等任務，來重複訓練患者的上肢動作，提升生活自理能力。

開發酷愛迪數位創意公司由一群年輕人組成，有相當豐富的軟體開發經驗，這次首次接觸混合實境系統，但過和義守大學職能治療系系主任李秉家教授研究團隊的不斷討論與溝通，共同產出「熊黑皮飲料吧」這一款無論是遊戲角色、流程設計、任務關卡全都是獨立開發的全新型態復健系統，也能讓使用者可以很快上手。

包括從上肢訓練和認知功能兩個角度切入，開發全球首例混合日常實境方式協助患者復健訓練，有助於提振患者生活自理能力，讓患者擁有成就感，也減輕照顧者負擔。

其中，混合實境 （mixed reality） 技術，可在現實環境中投影虛擬物件，讓使用者能感受虛實整合的效果。像是「熊黑皮飲料吧」，只要使用一個簡單的杯子，甚至是喝完手搖飲的空杯，就可以在課程中進行裝飲料、洗杯子、拿取、傳遞等任務，來重複訓練患者的上肢動作。

酷愛迪業務經理王詩晴指出，智慧復健已經席捲全球，混合實境能夠突破許多傳統輔具無法達到效果，患者可在課程中獲得更好的引導和更完整的輔助資訊，也更能夠有效的理解和掌握活動的內容，這些訓練結果能透過數據紀錄和雲端整合，讓醫療團隊獲得患者即時的復健狀況。