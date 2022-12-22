陸小芬熟稔拿起美髮剪刀，細膩詮釋理髮職人。（威視提供）

導演傅天余自編自導新片《本日公休》攜手金馬影后陸小芬，打造最溫柔暖心的親情電影。今（23）釋出超前導預告，息影超過20年的影后陸小芬，手執美髮剪刀，一頭捲髮的阿姨造型，現身巷弄的台式男子家庭理髮廳，客人從小孩到老人，直呼：「我這輩子，就只會做這件事情，以前我師父有說，每個人都有一顆頭，做這行，不怕沒有飯吃。」細膩詮釋職人精神，喚起人與人之間互相的人情味。

做為台灣電影史上最重要的女演員之一，陸小芬曾以《看海的日子》榮獲金馬影后、以《桂花巷》與《晚春情事》2度獲亞太影展影后，不僅演過張曼玉的媽媽，也以女性復仇題材《上海社會檔案》、《瘋狂女煞星》的「女殺手」形象深植人心，在不同階段演譯前衛的女性角色。她在暌違已久的大銀幕作品《本日公休》中，飾演經營40年男士家庭廳的理髮阿姨「阿蕊」，興奮表示一直期待一個喜歡的、好的劇本：「老天爺終於給我打開一個門，讓導演的眼睛有看到我！」

陸小芬也坦言家庭理髮店是她兒時最喜歡去的地方，形容傳統剪髮技術，如同歌仔戲一樣是「不可以失傳的藝術」，需要好好傳承。導演也談起初次與陸小芬見面沒有講話，就心想：「我找到了，我找到那個阿蕊了！」並透露陸小芬本人非常平易近人，沒有任何架子，讀了兩遍劇本就點頭接演，「她跟我說她一定要立刻跟我見面，她一定要演完這個角色才要退休，我覺得非常的榮幸，非常的感動！」

曾執導過《帶我去遠方》、《我的蛋男情人》的導演傅天余，新作《本日公休》以他自身的家庭故事為靈感，提及從小看著家庭理髮廳的媽媽堅守著「職人」精神：「從小在家庭理髮環境裡，看到很美好的老派人情，我非常想要透過這個電影、這樣一個故事跟很多人分享。」並說道從出生開始，剪頭髮是每個人都會經歷的共同回憶：「一個家庭理髮阿姨，好像陪伴你渡過了很多人生的時刻，從一個小孩出生、長大、唸書、結婚生小孩，然後變老。」

本次電影拍攝也回到導演家鄉台中，讓自家的理髮店成電影場景，藉由「阿蕊」角色描寫的台灣媽媽形象，「除了是照顧家裡的媽媽之外，她可以很有自信，也可以有非常棒的專業。」導演也期望在後疫情時代，傳達電影裡人跟人連結的溫度，串聯起觀眾的共同回憶。電影預計明年3月3日上映。