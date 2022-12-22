陳謙文（右）和好友華姵一同擔任愛心大使。（天主教博愛基金會提供）

陳謙文勤做公益把愛回饋給社會。（天主教博愛基金會提供）

陳謙文今（22）日出席公益活動，與好友華姵一同擔任天主教博愛基金會的愛心大使，在台北聖家堂分享音樂影片《愛的力量》，用溫暖的歌聲介紹博愛兒童關懷站，喚起大眾關注弱勢學童的教育工作，讓更多需要的孩子得到幫助。

陳謙文自曝12歲爸爸過世後，媽媽一人辛苦拉拔他和哥哥長大，在市場賣火鍋料、化妝品，也開過便當店，日子過得辛苦。懂事的他和哥哥每天都到媽媽店裡幫忙，還會炒菜、叫貨、收拾店面，一整個月只休息1、2天，有時甚至還只休過年，回想這段過程，他忍不住哽咽說：「因為家裡以前也是低收入戶，每個月都有補助，雖然不多但對單親家庭來說是很大的幫助，希望把這個愛回饋給社會，只要有人找我做公益我都會答應。」

歌手出道的陳謙文也透露，前2年因為疫情無法舉辦大型活動，沒有尾牙、商業場可以唱，工作銳減，當時一度感到失望想放棄，「我想我還要唱歌嗎？真的很失望，因為在台灣唱歌賺不了錢，尤其獨立做音樂會很辛苦。」後來與《美麗人生》劇組合唱〈微笑力量〉找到方向，之後陳謙文便用好歌喉做公益，下半年接了許多公益活動，今年推出的3首單曲也全是為了公益活動而做。

年終將至，陳謙文計畫出國獎勵自己，也想帶媽媽一起出去玩，「因為《初戀》很紅，想帶媽媽去北海道，但媽媽不希望我花錢，我會用另一種方式犒賞他。」他透露過年將買幾道功夫菜，讓媽媽不用為了準備年菜而忙碌，希望媽媽可以輕鬆過好年。