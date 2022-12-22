民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農拒絕與國民黨候選人王鴻薇辯論，他今天下午表示，對於王鴻薇不持續噴口水、抹黑「相當沒有信任」，在她能夠改變說服他會用更好、更有建設性的方式來選舉前，他不希望浪費大家時間、社會資源。

上午媒體詢問吳怡農在什麼前提下跟王鴻薇辯論，吳卻反問記者「你說什麼、你說什麼」，疑似沒聽到記者提問。吳怡農下午前往金泰里拜會時受訪解釋，早上他在跟團隊夥伴對話，因為記者的聲音比較小聲，請對方再重複一下，他也拜託各位媒體朋友體諒，他沒有任何迴避的意思、絕對不會有，也希望大家不要做無意的操作。

吳怡農強調，他在大家同意的範圍內，都非常樂意、積極的，他應該回答大家問題，針對辯論的事情好好跟大家報告，他絕對要接受社會大眾的檢視。

他再轟，王鴻薇從選舉第一天到現在，只要有機會就是大量抹黑、噴口水、做人身攻擊，這樣行為模式他已經看得非常清楚了，希望避免給王鴻薇更多舞台，來對他做任何更多的人身攻擊、更多的噴口水，他認為對選舉沒有幫助、浪費社會資源。

吳怡農說，但如何接受社會大眾、選民的檢驗呢？這是最重要的，這周開始他舉辦頭家來發問，直接面對面面對選民，要一場有建設性的討論，這才是對選民最大的尊重。

至於是否拒絕跟王辯論？吳怡農說，「我必須說，我現在對於她不持續噴口水、不持續抹黑，相當沒有信任」，在王鴻薇能夠改變說服他會用更好、更有建設性的方式來選舉之前，當然不希望浪費大家時間、浪費社會資源、聽到更多的謾罵跟口水。