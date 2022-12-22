俄羅斯前航太局長羅戈津(Dmitry Rogozin)，在前往烏克蘭東部城市頓內次克時遭遇砲擊，砲彈的彈片刺入他的右肩，已安排手術。 羅戈津是一位相當有爭議的俄羅斯極右翼民族主義者，相當支持俄羅斯對烏克蘭的「特殊軍事行動」。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，羅戈澤曾在2011年底至2018年擔任俄羅斯聯邦副總理，之後轉任航太局，一直得到普丁的重用，主要看重的就是他的忠誠。他也是俄羅斯入侵烏克蘭的忠實支持者。

他在星期三晚上，前往頓內次克市的一所會館，與其他親俄民兵舉行小組工作會議，會館遭到轟炸，他認為是行蹤被人洩漏了。

他說：「大約晚上7點45分左右，當地發生了幾次高精準度的砲擊，顯然目標就是我們的所在位置。」

「一塊 3x4公釐的金屬碎片刺入右肩胛骨，已安排手術。」

羅戈津的助理稍早時說，轟炸之後緊急將羅戈津送醫院治療，所幸沒有生命危險。

除了羅戈津以外，頓內次克人民共和國 (DNR) 的首腦普希林 (Denis Pushilin)，與副首腦霍岑科 (Vitaly Khotsenko) 也在襲擊中受傷，有2名隨行人員被炸死。

羅戈津在今年7月被解除航太局局長的位子，之後的職務不明，因為克里姆林宮一直拒絕透羅戈津的新職。直到11月，官方背景的塔斯社才確認，羅戈津被委派為「沙皇之狼」(Tsar’s Wolves)的負責人，沙皇之狼是類似瓦格納的軍事部隊，但是官方色彩更明顯。