桃園地檢署持續查賄，22日向桃園地院提出1區民代表、5名里長當選無效之訴。其中黃姓區代、大園張姓里長、八德王姓里長、楊梅曾姓里長涉嫌行賄。大園陳姓里長、龍潭江李姓里長涉嫌幽靈人口。

黃姓區代涉嫌選前多次贈送水果、雞蛋和米粉給居民尋求支持，檢方認為有證人尚未到案，恐有串供之虞聲押但被桃園地院駁回，桃檢傳喚多名選民，加強事證並提出抗告，高院撤銷發回桃院，法院12月8日裁定羈押，目前仍在押中。

另八德王姓里長則是在11月19日、24日以現金1000元為代價行賄競選總部志工、民眾共7人遭檢舉，他坦承提供現金等客觀事實，檢方已經起訴，目前也在押中。此外王男2018年選舉時，也因為參選里長賄選被逮，遭法院判決當選無效。沒想到這次再度賄選又當選，不過檢方還是提當選無效之訴。

大園張姓里長、八德王姓里長也涉及行賄，目前案件還在偵辦中。因已經當選，檢方趕在就職前提出當選無效之訴。另外龍潭江李姓里長涉及幽靈人口案件，已經被桃檢起訴，大園區陳姓里長涉及的幽靈人口尚在偵辦中。但據了解，居民認為人口遷移與航空城搬遷有關，並非是幽靈人口案件，細節還需檢方釐清。

檢方說，不正當選舉者不得享有當選結果，對於不法當選當事人、家屬、親友、樁腳或競選團隊成員之賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人共同賄選行為，雖然選舉已經結束，歡迎民眾持續檢舉。