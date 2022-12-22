「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」16字昨(21日)在網路瘋傳，毫不掩飾對蔡政府官員的直批引發共鳴。媒體人張禹宣直言，這16字從未點名任何對象，而是民眾基於共感，自動自發想到現今的執政黨，內閣閣員成日顯擺，大敗後仍絲毫無反省之意，其中最為甚者莫過於行政院長蘇貞昌。他指名蘇貞昌直言「這十六字警世預言就是送你的，不用客氣」，稱小說中的王朗尚有羞恥心，蘇貞昌應向其師法，知所進退。

「士大夫之無恥，是謂國恥！」張禹宣今(22日)在臉書發文指出，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」這段典故，是出自於小說《三國演義》諸葛亮罵死王朗的虛構故事，該段文學的價值，旨在暗諷當朝的昏君庸官，為後世警惕，偏偏遇上了臉皮厚到打不穿的「這兩人」。

張禹宣提到，蘇貞昌回應說：「罵薛瑞元這也不好，不是好的對應方式。」綠委王定宇則扯：「一定是在嗆中國的中央。」他感嘆，遇到文人還能「以理服之」，遇到武人則「以力克之」，但遇到此等非人非獸之流，不需要長篇大論也不用引經據典，直接送八個字「人不要臉、天下無敵」。

他強調，巧合的是小說裡王朗是前來勸降，現實中民進黨則是拿出「不選總統承諾書」，有異曲同工之妙。此對話（指朽木禽獸16字）從未點名任何對象，而是民眾基於共感，自動自發想到現今的執政黨，大敗後仍絲毫無反省之意，內閣閣員成日顯擺，其中最為甚者莫過於蘇貞昌。

張禹宣狠批，王某臉皮厚不是一天兩天的事，但當黨內同志在內，全民都把矛頭指向蘇貞昌時，他竟然還能刻意「裝憨賣傻」，把鍋甩給薛瑞元，想來個「下士打上士」，自己一副道貌岸然，長者姿態品頭論足，吃完鄭文燦跟賴清德豆腐不夠，兩人各打五十大板。

他直言：蘇貞昌，這十六字警世預言就是送你的，不用客氣。小說中被諸葛亮罵的王朗還尚有羞恥心，你蘇貞昌應向其師法，知所進退矣。