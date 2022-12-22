台灣好行「清水岩線」、「彰南快線」，都從高鐵彰化站出發，串聯南彰觀光工廠、知名景點，從2017年上路，每逢周末與國定假日發車；但搭乘率低迷，明年元旦起將駛入歷史；縣府表示，雖兩路線停駛，既有公車路線仍可替代，且將著手規畫更符合需求的路線。

這兩年疫情衝擊，讓公車經營困難，好不容易迎接解封，交通部觀光局補助的彰化縣「清水岩線」、「彰南快線」兩條巴士觀光路線，還是不見起色，搭乘都是個位數，甚至掛零、空車繞行，2022年12月31日營運期滿，將正式畫上句點。

彰縣府城市暨觀光發展處指出，兩條路線停駛，但既有公車仍可抵達彰南重要觀光景點，縣內另有台灣好行熱門路線「鹿港祈福線」，從台中高鐵站發車，繞經彰化市區到鹿港鎮，穿梭在彰化市區感受巷弄間的人文風采、品嘗在地傳統美食小吃及八卦山大佛風景區、扇形車庫。另有「鹿港祈福快線」不進彰化市區，大幅縮減交通時間，遊客可更快速地抵達鹿港地區旅遊，都叫好又叫座。

彰化縣政府交通處運輸規劃科長許僅宜指出，目前彰南可利用5條公車路線進行交通接駁觀光，7路公車從臺鐵田中站，經高鐵彰化站、田尾公路花園、永靖成美文化園區、員林轉運站，每日行駛60班次；8路公車從臺鐵田中站，經高鐵彰化站、北斗老街、溪州公園等，每日行駛12班次，都串聯南彰重要景點。此外，還有6701、6702、6709路公車，行經南彰鄉鎮。

縣府交通處表示，明年也是電動公車的元年，彰化客運將投入29部、員林客運5部，並且二林、溪湖、員林轉運站也都在籌建中，將針對既有公車行駛路線進一步檢討，達到觀光與滿足民生通勤需求雙贏。