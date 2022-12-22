彰化縣一名顏姓婦人，今天下午2點左右與友人到田中鎮長青登山步道健行，疑似偏離軌跡不慎墜落山崖。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

顏女墜崖的地方已經偏離原本步道，因此詳細的墜崖原因，仍有待近一步調查釐清。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣一名顏姓婦人，今天下午2點左右與友人到田中鎮長青登山步道健行，疑似偏離軌跡不慎墜落山崖，嚇得友人連忙通報警消，因顏女跌落的地方地形相較險峻，救難人員透過吊掛、攀爬等方式才順利救到顏女，不過最終顏女撐不到警消救援，在現場已明顯死亡，遺體部分已經運送下山。

警消表示，今天下午1點58獲報，一名女子在田中鎮梅園上方的長青登山步道跌落山崖，隨即派遣第二大隊、田中、員林，林厝等分隊，前後共二梯次人員前往救援，抵達現場時發現山崖下方並無銜接道路，因此透過特殊器材等，才順利抵達顏女墜落位置。

警消說，救難人員透過攀爬、垂吊等方式穿越陡坡，花了將近一個小時才抵達顏女墜落的地方，據民眾通報跌落將近50米深左右，不過最終抵達顏女墜落所在時，顏女已經明顯沒有呼吸心跳。

據了解，59歲的顏女家住北斗，今天和友人外出健行，沒想到竟失足墜崖。最終在救難人員以接力方式，將顏女顏從山崖下拉到步道，約莫在下午近5點送到仁和醫院，仍回天乏術。不過顏女墜崖的地方已經偏離原本步道，因此詳細的墜崖原因，仍有待近一步調查釐清。