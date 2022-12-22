苗栗縣60歲謝姓男子有30年的抽菸史，每天抽菸量約2包，近日覺得左腳疼痛、難以行走，到醫院檢查才發現為慢性大腿動脈阻塞，經醫師進行周邊血管成形術及放置支架治療，謝男左腳的疼痛感大幅改善，現在走路、爬山都沒問題，讓他非常開心。

大千綜合醫院心導管室主任暨心臟內科醫師林智偉表示，由於飲食及生活型態改變，動脈硬化是普遍的慢性及全身性疾病，會隨著年齡增長而更加嚴重，加上糖尿病、高血壓、高血脂、抽菸等危險因子，最後膽固醇形成斑塊，引起血管阻塞，導致末端肢體血流量減少，進而發生缺血症狀。

當血管阻塞面積達90％以上，就會出現下肢痠麻痛、間歇性跛行、皮膚及指甲病變、慢性潰瘍、下肢冰冷萎縮無力等症狀，若造成感染引起下肢壞死，則可能面臨截肢、甚至喪命的危險。

林智偉說，慢性動脈阻塞常見於50歲以上的男性，9成以上的病人有抽菸習慣，因此建議民眾，戒菸是絕對必要，同時要避免任何形式的尼古丁；另外，要控制高血壓、高血脂及糖尿病，並搭配適度運動及均衡飲食。若是慢性動脈阻塞的病人，除了上述的注意事項，更要注意避免外傷以及保持皮膚濕潤。

林智偉表示，多數慢性動脈阻塞的病人在發病時常忍痛不就醫，因此錯失治療良機，導致嚴重的狀況。他提醒平日應盡量避免危險因子找上身，如有出現不適症狀，一定要盡速就醫，才能獲得良好的治療成效，回歸正常生活。