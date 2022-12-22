momo購物網的人氣年菜「大成」鴻運五星主廚年菜套餐，活動價3299元。（momo購物網提供）

momo購物網的人氣年菜「老協珍」LINE FRIENDS新年熊大款佛跳牆，活動價1088元。（momo購物網提供）

電商年菜預購優惠提早開跑，momo購物網就早於11月起開跑早鳥年菜預購，至今買氣較去年同期成長高達80%，更公佈「2023年菜熱銷榜」，能優雅簡單搞定的「辦桌套餐組合」晉升為熱銷趨勢，奪下榜單90%名次，當中以「王品」東福御品鴻運宴以烏參佛跳牆、人蔘燉烏雞、紹興醉鮮蝦等既經典又高檔的菜餚奪下人氣冠軍，而「老協珍」的LINE FRIENDS佛跳牆也以Q萌造型獲得高度關注，成為榜中唯一的年菜單品，1月20日前再集結年菜饗宴、餐廚神器5折起優惠，還加碼最高500元momo幣滿額登記回饋、指定商品下單抽不鏽鋼鴛鴦鍋好康。

樂天市場的「元進莊辦桌年菜組合」，原價1909元，特價999元。（樂天市場提供）

樂天市場的「睦軒手路菜嘗鮮組合」，原價1440元，特價1099元。（樂天市場提供）

樂天市場的「老媽家功夫年菜套組」，原價1247元起，特價999元起。（樂天市場提供）

樂天市場站上年菜的搜尋熱度也早從11月底開始出現上升趨勢，今年就集結了各大人氣名店，如點水樓、紅豆食府、老協珍、林聰明沙鍋魚頭等，預購開跑近三周，買氣相較去年同期成長超過30%，消費者平均購買價格落於800元到1500元，以適合小家庭的單品菜餚如經典熱銷的佛跳牆、獅子頭，或精選2到5人份的年菜組最為熱賣，與去年相比約成長20%，1月31日前還有熱門年菜5折起等優惠，預計業績有望再成長50%。