加密貨幣企業家Steaker數位資產管理平台創辦人黃偉軒，涉嫌從2020年起在官網成立保本投資方案，以固定利率5.8％對外招攬投資，不法金額達數億元，檢方訊後聲押，台北地方法院裁定將黃男羈押，並禁止接見、通信。可上訴。

法官認為，黃男雖然否認犯行，但依卷內證據資料，足認他涉嫌違反銀行法之法人行為負責人非法收受存款業務等罪，且犯罪嫌疑重大。

法官指出，黃男涉犯的罪是最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪，且有事實足認他逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，並有羈押被告之必要，因此裁定羈押接見。