今年農曆年將在明年1月早早到來，而過年必備的年菜也提早開始預購，電商也已經陸續推出各種人氣名店，或是特色年菜組合預購，也因著旅遊開關的緣故，民眾今年都偏向選擇小份量，或是特別的年菜組合，一來讓年菜能更輕易吃完，準備連假後半段時間能出遊，二來是因為要留著「彈藥」出國消費，所以CP值也成為了重點之一，因此今年不必浪費時間備料的年菜預購更被帶動熱銷。

蝦皮購物的「上野物產」揚眉吐氣餘新年年菜組，原價1599元，1月2日至11日享優惠價1099元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的「果貿吳媽家」玉兔迎春三喜福氣組，原價2204元起，優惠價1396元起。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的「老協珍」蝦皮限定鴻運迎春年菜套組，原價4110元，優惠價3288元。（蝦皮購物提供）

PChome 24h購物的「快樂大廚」頂級海陸滿漢全席圍爐12件年菜組，原價6250元，1月19日前特價2699元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的「晶華酒店」臘味干貝香米糕+花開富貴甜芋泥禮盒，原價1880元，1月19日前特價1680元。（PChome 24h購物提供）

蝦皮購物觀察消費者今年已經提早一個月準備年菜，本月站上年菜買氣成長已經超過60%之多，當中以購買CP值高的年菜套組，約千元上下即可一次享受3至5道經典菜色的組合最受歡迎，也成為了小家庭與外宿族群的首選推薦，而年菜單品則由烏魚子搶下熱銷冠軍，而蝦皮購物站上的年菜優惠活動也將於25日開跑，消費者能把握機會搶購。

Yahoo奇摩購物中心的「呷七碗」全福團圓功夫年菜7件組，原價3380元，特價3180元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心的「億長御坊」玉兔迎春年菜套餐4至6人份，特價3998元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

Yahoo奇摩購物中心的「六六大順冠軍年菜組」，特價2580元，特價2380元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

PChome 24h購物今年就集結了精緻飯店年菜、經典傳統年菜等多種菜色選擇，推出「2023年菜大賞」專區，目前預購銷量已達年增35%，消費者偏好2000元到3200元、組合式的年菜，而單道功夫菜則以傳統市場名店、精緻飯店年菜為銷售主力，特別是高單價的佛跳牆、雞湯等最受消費者青睞，現也特別推出三樣澎派年菜組合期間限定優惠，包括熱銷TOP 1的「快樂大廚頂級海陸滿漢全席圍爐12件年菜組」、米其林餐廳天香樓嚴選五道杭菜美饌，以及晶華酒店的臘味干貝香米糕與花開富貴甜芋泥禮盒，1月19日前下單最划算。

Yahoo奇摩購物近期的年菜預購更是熱銷大增5倍，平台出現3大消費趨勢，包括因著萬物皆漲，因此轉而選購網購年菜，優惠多、省時又省力，而且比起選購年菜單一品項，年菜組合更受歡迎，目前預購買氣最夯為三千元以上高CP值全套年菜，業績占比可是正翻倍漲，最後就是知名臺菜老店首推年菜宅配，據Yahoo奇摩購物公布「年菜預購熱銷榜」，前5名霸榜全是3000元左右的經典老店超值套餐，25日前享年菜年貨預購下殺5折優惠，1月8日前更可以公益價認購暖心年菜，幫助弱勢過好年。