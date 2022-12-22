達麗建設看好北高雄，繼岡山後，近日前進橋頭推案，後壁田段案動土。（柯宗緯攝）

達麗建設看好北高雄，繼岡山後，近日前進橋頭推案，後壁田段案動土。（柯宗緯攝）

達麗建設看好北高雄，繼岡山後，近日前進橋頭推案，後壁田段案動土，推出總銷70億元、677戶住宅和店面，預計明年329檔期公開。達麗董事長謝志長指出，主要瞄準首購族及科技菁英，未來售價會以接近市場價格為原則。

謝志長透露，2016年在橋頭新市鎮推出「全民萬歲」，當時預售每坪14到16萬元，屋主現在轉手價30多萬元。他佩服當時自己的勇氣，原本要分3期來推，後來乾脆一次推出800多戶，成績還算滿意。

身為楠梓右昌人的謝志長指出，達麗持續深耕高雄，並看好北高雄岡山和橋頭的發展前景，未來佈局將以北高雄為主，如岡山雙子星900多坪土地、興建200多戶，目前銷售當中，實價登錄最高已來到每坪38萬元。

達麗這次在標得台糖位於橋頭新市鎮的3440坪建地，謝志長指出，將蓋地上15樓、地下4樓大了，總計677戶住宅和店面，總銷約70億元，預計明年329檔期開賣，2026年上半年完工交屋，「目前推案開價未定，會符合市場行情」。