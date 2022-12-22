南韓梨泰院日前發生踩踏事件，造成多人傷亡意外，為了強化在春節年前的職業安全，勞動部擬從12月27日起執行「春安勞檢」專案，也會鎖定跨年活動搭設前、後及安全計畫訂定等，避免再次發生悲劇。

為了避免春節前趕工，勞動部歷年皆會鎖定多個行業執行春安勞檢，職安署署長鄒子廉表示，由於明年農曆年較早、接近元旦，因此除了過去鎖定的營造業、製造業及交通運輸業外，也會特別針對跨年活動的安全實施檢查。

鄒子廉說，跨年活動勞動檢查包括舞台搭設、安全維護計畫及舞台拆除作業等。