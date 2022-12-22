民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委補選明年1月8日登場，傳出扁時代的總統府參議、蔡總統任黨主席時負責社團的郭文彬加入民進黨候選人吳怡農的團。吳今受訪時證實，稱郭文彬在團隊中擔任顧問，有非常豐富的選舉經驗。

吳怡農總統級戰隊包括先前曝光的劉導及郭文彬。吳說，從選舉第一天劉導就是總幹事，劉從選舉3年前第一次參選以來就非常的幫忙，都保持聯繫、時常討論時事，這次補選來得非常突然，第一時間就拜託劉導協助，劉也非常爽快地答應來持續協助、擔任總幹事，非常感謝劉導的協助。

吳怡農也說，郭文彬其實是他的顧問，是選舉經驗非常豐富的顧問，也是前總統府參議，這些都是他非常重視的前輩們，也非常感謝他們的協助。

另外，北松山被認為藍營傳統票倉，如何突圍？吳怡農指出，每個選區都有基本的選民結構，知道松山區過去是藍營具有優勢的一個地方，但松山區也是自己長大的地方，昨天就在民生社區舉辦怡農開講，非常感謝議員許家蓓。

吳怡農說，儘管議員本人因生病不舒服在家，但整個團隊的相挺舉辦了一場有聲有色的戶外客廳會，就在他長大的在民生社區，選民們期待的就是一場正向的選舉，大家透過議題、透過主張來有場好的、良性的民主競爭，在民生社區看到的是許多願意給他鼓勵、支持的朋友們，只要堅持正向選舉、堅持透過政見爭取大家支持，1月8日就有希望可以成功進到國會。

至於國民黨候選人王鴻薇對自己選情樂觀，吳怡農指出，候選人本來就該對自己選情有信心，他對自己也非常有信心，而他知道透過良性競爭、正向選舉可以爭取到多數選民的認同。