信義全球資產統計今年上市櫃法人商用不動產交易，綜觀今年受烏俄戰爭、美中科技戰、全球通膨及升息等利空因素影響，商用市場買氣趨向保守，主要以工業地產、商辦撐起全年交易，累計交易額為1,600億；展望2023年全球經濟局勢尚不明朗，市場觀望氣氛已提前展現在今年第四季交易，評估自用需求穩健，商用市場價、量有所修正，但幅度應不劇烈。

觀察近五年交易走勢，2021年的1,688億為近五年交易高點，因此今年的交易表現仍處在相對高水位。

信義全球資產公司投資部副總歐人彰分析，2022年商用不動產仍處在相對高水位，主要有三大因素支撐，工業地產發燒，全年交易711億，占總量44.4％，產業升級帶動新建、擴廠需求，企業積極覓地，今年總價前五高工業地產交易，均為工業區、產專區土地，顯見具產業群聚效益、有完善工業園區規劃等，皆為企業主在做投資設廠決策時的考量因素。

其次，今年的商辦交易成長相當顯著，2022年商辦交易額為408億，較去年增幅達183％，企業多朝向廠、辦分離思維，選擇在精華市區設置辦公室、服務據點，此外，亦有企業主考量既有辦公空間老舊、硬體設備已跟不上企業發展，轉而尋覓屋齡較新的辦公大樓，辦公室舊換新需求，也推升商辦交易量，也激勵建設公司投入商辦產品開發。

買方結構來看，仍以企業自用為大宗，壽險業部分即使面臨防疫保單因素等諸多挑戰，金融壽險產業購置商用不動產交易累計達483億，占全年交易30.2％。今年壽險公司多朝向雙北市以外、具產業議題支撐的區域尋找標的，除看好可穩定收租的商辦大樓外，投資眼光也望向今年最火熱的廠辦、物流中心等工業地產。

展望2023年，信義全球資產顧問發展部經理林建勛分析，經濟成長放緩、外銷訂單表現下滑，可能影響一些企業營運資金運用策略，或許會有處分資產的需求，對仍有購置需求的企業、甚至是投資型買方，相對而言是可以切入的機會點，危機入市仍可搶占先機、贏得商機，預估明年商用市場的價、量可能有所修正，但幅度應不會太劇烈，且隨著防疫政策解封帶動國內旅遊，觀光餐飲與連鎖零售產業回溫，內需市場將成為明年經濟支撐關鍵。