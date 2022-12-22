北埔大坪國小育英樓屋頂建築工法特殊，2018年校方拆除原天花板，才露出原本美麗質樸的樣貌。（邱立雅攝）

北埔大坪國小育英樓為1969年完成，根據地方田調考證，發現是兩大大木司系統的匠師共同合作興建，一派是承襲漢式廟宇的大木司，一派則是受過日治時期訓練的大木司。過去大坪國小曾希望育英樓取得文資身分，但未能通過，此次地方文史工作者再度提案，希望育英樓能成為歷史建築，22日中午文化局現勘後隨即辦理審議會，最終同意登錄為歷史建築，讓提報人激動不已。

育英樓建成逾50年，在2019年完成耐震詳細評估，專家學者建議拆除重建，當年文化局勘查後，也認為育英樓無文化資產保存價值，校方也獲核定拆除重建經費，並已將報廢拆除資料送往縣府審核。但消息傳出後，引起地方重視，認為育英樓深具意義，爭取保存建物，成功於2020年列冊追蹤。今年文化局再度邀請文資審查小組實地會勘，認定育英樓具有價值，將朝文資身分努力。

近日地方人士向文化局提案，希望爭取育英樓登錄為歷史建築，22日當天前往現地會勘，並隨後舉辦審議會。會中所有提報人向審議會報告，指出經過深度的田調，育英樓是見證北埔茶產業及礦業興盛時最好的建築地標，學區內有多處與煤礦相關的產業地景依然存在，育英樓的存廢關係到這裡未來地方創生發展的可能性。

提報人徐嘉明指出，育英樓在木構造建物算是年輕的作品，而且經田調考證這棟是兩大大木司系統的匠師共同合作興建出來的，一派是承襲漢式廟宇的大木司，一派則是受日治時期訓練出來的大木司，當年一起合作這個屋頂結構。另外，相隔1年之後北埔國小興建禮堂時就已經改成鋼筋混凝土的屋頂，說明育英樓確實是大木作匠師們在公共建築領域上的末代之作。

育英樓從建築之始，全校師生到大坪溪撿石頭當地基的艱辛過程，提報人葉貴霖表示，包括許多活動的舉辦、八音的傳承，在在都是育英樓給予校友的記憶及養份，它承載著滿滿的社區集體記憶。

提報人陳紹忠也表示，回頭看看這些參與興建的匠師，沒有他們，就不會有去年的茶金大戲，也不會有今日繁榮的北埔。他們都是當時的北埔精英，興建的許多建築都已經消失，如姜阿新茶廠拆除、北埔戲院改建、礦業建築成了遺址，育英樓可說是最後的作品，有形的建築會講故事，能做的事就是讓北埔的故事繼續傳遞下去。

校方也表示，育英樓木造屋頂過去被天花板擋住，在2018年經景觀顧問建議後拆除，才發現木作工藝質樸優雅，過去讓不少文資審議委員誤認為是日治時代的建築。目前校內也取得共識，希望育英樓列入古蹟建物取得文資身分後，便可向客委會爭取修費計畫經費。

22日下午的審議會中，審議委員認為育英樓具備歷史、藝術與科學價值，同意登錄為歷史建築。在歷史方面，育英樓屋頂為日式寄棟造，中柱式木屋架系統作工精細、保存良好，四坡水學校禮堂建築具稀少性。在藝術價值方面，在地匠師脈絡清楚，建造之建築師與大木匠均為在地鄉親。在建築特質而言，具備建築史或技術史價值。文化局表示，審議委員建議將育英樓登錄為歷史建築後，待跑完行政流程後將公告。