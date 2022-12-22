現在許多人都會透過線上交友軟體尋找另一半，不過有時應注意隱私安全。一位女子表示，最近她對一位聲音很好聽的朋友暈船，希望對方能夠錄一段超級開心說話的錄音，不過卻得交換「色色的照片」。對此，許多網友紛紛警告有照片外流的風險，還有前輩分享，「通常聲音好聽的，有75%本人都頗醜」。

原PO在Dcard發文表示，自己使用交友軟體後，對一位聲音超級好聽的網友暈船了，「但他很色」，戀愛情緒不斷發酵後，她希望網友可以為她錄一段超級開心說話的錄音，但是對方卻說要她色色的照片，「然很愚蠢但那聲音真的很魔性，有人可以罵醒我嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「知道愚蠢還做？」、「妳北七喔，最近天氣冷了腦子凍壞了是不是？以後妳的親戚朋友同學另一半還有子女甚至其他聲音不好聽的網友都有可能會在網路上看到妳色色的自拍，到時候再看看是他聲音魔性還是妳的人生魔化」。

不過也有人抱持另一派意見，「就給啊，妳會有這種想法就代表本來也不是什麼很謹慎矜持的女孩，那大家玩玩而已爽就好啊」、「傳啊，感覺過幾天就可以發一篇傳了色照但對方消失的文」。

另外還有過來人分享，「跟你說，打滾聲音交友軟體多年的我，身為一個聲控末期，必須告訴妳，通常聲音好聽的，有75%本人都頗醜，真心不騙」、「想像噁男臉用那麼色氣的聲音，解到不行」、「我遇過聲音好聽的都很醜，看完臉以後直接想掛電話，再好聽都懶得講話哈哈哈哈」。