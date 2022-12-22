新營田徑場外牆粉刷換新裝，卻導致大量小雨燕流離失所凍死，有民眾發現po網，引發網友議論。（摘自「我是新營人」臉書社團／張毓翎台南傳真）

台南市新營田徑場歷史悠久，市府今年將外牆重新粉刷換新裝，卻讓原本住在屋簷下的小雨燕流離失所，導致近來氣溫驟降，大量小雨燕找不到避寒的家，被凍得摔落到地面奄奄一息。市府體育局表示，每次第一時間發現後，都會立即送到台南野鳥學會救治；關於本事件，也會盡速找出適合的改善方法。

新營田徑場在縣市合併前是台南縣最主要的大型運動場地，啟用至今已33年，市府體育局今年年中將外牆重新粉刷，工程期間為減少對生態衝擊，刻意避開小雨燕的繁殖季節，延至12月才摘除燕巢，孰料強烈寒流提早報到，小雨燕還沒搬遷到新的落腳棲點就遇到寒流，但因找不到巢穴躲而被凍死。

台南市野鳥學會總幹事林岱瑢說，新營田徑場的屋簷呈階梯形，每個90度的梁柱夾角，適合小雨燕築巢，不過其鳥巢結構特殊，若製做人工巢箱，後續移巢機率不大。由於小雨燕重新找新棲地的時間，大概需1個月，因此市府之前請教他們時，才認為12月摘除鳥巢，應該有充裕時間，讓小雨燕在寒流來臨前，找到地方過冬。

林岱瑢表示，當時預估今年強烈寒流會像以往，大概1月份才會報到，但沒料到12月中旬就來襲，上周日他們志工前往巡視，發現摔落地面的都是成鳥，這幾天也陸續收到不少在新營田徑場撿到，再送來救治的小雨燕，統計有100隻上下。

林岱瑢提到，其實公部門也很為難，那邊運動的民眾，有些人會抱怨鳥糞問題，另一派人則反對破壞鳥類生態，如何在兼顧小雨燕的生態下進行工程並不容易。