畢業自永仁高中的校友「小南」徐千惠，今年7月回到母校擔任籃球隊助理教練，透過要求球員寫心得的雙向溝通，努力找到彼此合作的默契。

徐千惠透露，在球員生涯後期有在台師大女籃及南山高中女籃幫忙，也萌生擔任教練的想法，回到永仁原本想說協助還要忙U16國家隊的教頭時超傑，沒想到時超傑也把更多責任給她，自己這幾個月都還在摸索、和球隊磨合，她要求球員寫心得，若有需要另外溝通的球員，就會再多花時間溝通，她也慢慢掌握到學妹們的習性。

徐千惠笑說：「是沒要求心得字數，但有些我覺得還可以加強的就會稍微開玩笑虧一下，球員就知道修正了，也很開心看到她們從最初流水帳紀錄式的心得，到現在都有自己的想法，感覺得出來都有在思考，這也是我想看到的。」

除了讓球員寫心得，徐千惠也會留空間讓球員自己開會討論，再由其中一人作記錄，或是防護員也跟她分享開會內容，「整個團隊一起成長為想要的樣子，也是我想做的。」

22日永仁83比54擊敗普門中學，預賽收下2連勝，高三前鋒林靜妍22分全隊最高，高一前鋒陳薇涵21分、5抄截，賽後徐千惠表示，陳薇涵是可塑之材，目前最大弱點就是脾氣，有時投不進或對手防守強勢就會急躁，但陳薇涵也知道這點，主動說若自己場上情緒上來時可以換下她冷靜一下，所以她也全力幫陳薇涵改善這點。

陳薇涵表示，因為對自己場上得分要求高，自己也知道場上生氣就會讓球隊節奏變亂，和南姐徐千惠討論後，覺得自己若情緒上來時教練換下她冷靜是好事，對於新人后獎項會有所期待，但還是以球隊成績優先；提到國中、高中籃球賽事的不同，陳薇涵認為主要是防守，「國中時對手進攻變化較少，通常只要站好位子就能防守，進入高中招式變多，就變得難守，我也要提醒自己不能像國中那樣喜歡下手抄球，如果沒成功斷球反而會被對手過、輕易取分。」

陳薇涵（左）攻下21分、5抄截。（高中體總提供）