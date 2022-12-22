防疫保單慘賠，為穩健經營、維護客戶權益，新安東京海上產險日前通過增資52.99 億元 ，裕隆集團、日本東京海上兩大股東宣布支持第二次增資計畫，裕隆集團與日本東京海上依前次增資後的股權比例 49.48％ 及 50.18％ 進行認列。

裕隆集團旗下裕隆汽車、中華汽車、裕融企業董事會今日通過對新安東京海上產險增資案， 裕隆汽車、中華汽車與裕融企業分別對新安東京海上產險增資 9.87 億元、 12.1 億元及 2.54億元， 協助新安東京海上產險強化財務結構及提升資本適足水準。

今年國內多家產險公司包括新安在內，均面臨因防疫險理賠帶來的重大財務損失，新安東京海上產險秉持保戶權益優先的原則， 截至今年 11 月底已受理防疫險理賠約 78.56 萬件，賠款金額約 384.33 億 元。

新安東京海上產險防疫保單重大理賠損失，在完成此次增資後，合計兩次增資金額為 199.99 億元，裕隆集團評估此事件乃一次性影響，裕隆汽車、中華汽車與裕融企業今年本業業務仍持續穩定獲利，預期明年整體損益表現可望回歸正常水準。