峨眉鄉農會22日舉辦年節農特產品行銷記者會，全力促銷一波，現場也成了農會總幹事陳冠義畢業典禮，被桃園市長當選人張善政挖角擔任農業局長的他表示，自已有10幾年行政經驗，在過去桃園縣整府時代也在各局處歷練過，未來將會努力促成竹苗農業發展，至於峨眉農會總幹事一職在他辭職後由農會祕書暫代，根據農會法規定3個月內將補聘總幹事。

峨眉鄉盛產柑橘、東方美人茶及苦茶油，近年來峨眉鄉農會積極推廣農特產品並輔導產銷班員或在地農友取得產銷履歷標章，並引進現代包裝產品行銷觀念，加強行銷及網路宅配訂購。因應年節將至，峨眉鄉農會22日舉辦年節農特產品行銷活動，衝刺年節伴手禮商機。

此次行銷活動也成了農會總幹事陳冠義的畢業典禮，會中由地方送上紀念品，歡送他即將前往桃園市農業局就任。陳冠義則解釋是階段性任務完成，過去3年多來，他發揮行銷管理特長，將峨眉地區農產品持續升級，除打造產銷履歷，更拓展多元通路，擺脫過去銷售限制。

陳冠義指出，自他擔任農會總幹事之後，他盡量向中央爭取經費，完善各項軟硬體，人才也逐步年輕化，讓峨眉鄉農會成為充滿活力、實力堅強、持續進步的農會，自己也會結合多年公務體系的歷練，把經驗帶去桃園市。

「謝謝張善政的肯定。」陳冠義表示自已出生峨眉、成長於桃園，過去在桃園縣府工作8年期間，在文化、交通、衛生、環保局處均歷練過，對桃園市非常熟悉，他希望用回饋第2家鄉的心情，把行銷管理、通路開發的專業應用在農業上，希望進軍國際市場，讓桃園農漁業發光發亮。

由於陳冠義的總幹事任期未滿即離任，依照農會法，在縣府接到陳冠義辭職訊息後，必須在3個月內重新遴聘總幹事，在補聘之前，由農會祕書代理。陳冠義也期待新任總幹事能延續現有計畫，完成目標管理。