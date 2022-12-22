強烈冷氣團來襲，氣溫驟降，台中女中學生宿舍卻傳出熱水器設備故障，有學生抱怨沒有熱水可以洗澡，對此校方表示，21日晚間9點熱水器設備第1階段故障，學生發現無水供應，緊急通知廠商修復後，11點又再度故障，爾後就沒供應水，22日中午前已請廠商修復完畢，目前恢復正常供熱水。

台中女中表示，校內約230名住宿生，因熱水設備前一陣才修復過，因校內沒有限制時間洗澡，21日晚間有一些學生提早洗澡完畢，都有洗到熱水澡，9點熱水器故障在廠商修復後，有一些學生晚自習後大約深夜11點發現無水可用便通知校方，只能通知廠商隔日修復。

校方指出，學校宿舍21日發生無法順利供水之情事，熱水器設備廠商的工程人員檢修之後一度恢復正常，但21日深夜11點左右再度無法打水，22日請技師積極全面查檢維修後，中午時狀況已經排除。

校方表示，廠商檢查熱水器設備後發現，熱水器設備供水問題為馬達電力控制跳脫造成無法啟動抽水導致頂樓的水塔無水可用，經搶修後目前宿舍已全部恢復冷熱水供應。

校方指出，為使校內住宿學生仍能進行盥洗，若無法出水之狀況將引導學生至本校游泳池盥洗區使用，亦提醒學生保暖，造成不便，校方會持續監控供水狀況並關懷學生需求。