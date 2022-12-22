受國際情勢動盪拖累，美股2022年主要股指下挫，隨著今年即將進入尾聲，市場普遍樂觀預測明年續跌的可能性不大，但觀察近百年的歷史，第二年的跌勢往往更加劇烈，所以一旦明年不幸續跌，投資人將不得不為另一個不愉快的12個月做準備。

外媒報導，從1928年紀錄以來，標普500指數只有4次連續下跌2年以上的紀錄，分別是1929年的經濟大蕭條、第二次世界大戰、1970年代的石油危機，以及2000年的網路泡沫。

綜觀近100年的歷史，這種情況明顯極不尋常，可一旦發生，隔年的跌勢往往會比頭年更加劇烈，平均跌幅約24%，高於今年約20%的跌幅。

而連跌超過2年的情形更不常見，網路泡沫時期，標普500指數從2000年一直跌到2002年，二戰則從1939年至1941年連續3年下挫，而最長的紀錄是在1929年的華爾街崩盤，跌勢延續至1932年，連續4年下跌。

可即便如此，華爾街普遍預期明年標普500指數將溫和復甦。