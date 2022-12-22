伴隨化工本業產業供需走堅，搭配海外市場開展漸收成效，加上綠能、環保等轉投資事業持穩推展，和益（1709）今年營運逆勢超前躍進。前三季獲利逆勢年增15.2％，EPS 1.97元，超前逼近去年全年1.99元表現；前11月營收99.41億元，年成長16.52％。

和益表示，大陸合資廠長春和益已開始投產銷售，將主要市場移至美國、歐洲市場增加市占率，並另開拓其他新市場。長期為能維持開工率，已將逐步開發其他烷基酚產品以提升營業利益。搭配烷基苯開發產品新用途、開發高軟化點高度氫化等級石油樹脂，強化長期利基。

和益為台灣最主要的烷基苯供應商，下游為清潔用品製造商。烷基苯年產12.5萬噸，下游為清潔用品製造商；壬酚台灣產能2.5萬噸，與長春合資的大陸江蘇壬酚廠年產4萬噸；氫化石油樹脂產能2.4萬噸。2025年LAB產能約440萬噸，需求約405萬噸，產業市況持穩看待。

此外，和益重要轉投資事業包括環保整治、農糧、防疫醫療、綠能發電、儲能等也陸續開花結果。其中，80.25％持股的「聯超實業」主生產石油樹脂，用於高階接著劑應運，終端產品為醫療級手術衣等。

和益100％持股「和協環保」主產品是土壤與地下水專用的清潔劑，已開發並販售超過20項應用於水土整治市場的專用整治藥劑，透過與環保顧問公司合作，搶攻台積電高雄廠煉油廠舊址整治案藥劑供應機會，未來也將規劃布局大陸、東協等新興市場。

至於持股9.31％雲豹能源（6869），伴隨綠能、儲能產業布局活絡開展，增添業外收益能量。