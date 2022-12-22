台北表演藝術中心這個台灣最年輕的場館迎接開館後第一個聖誕，北藝中心戶外廣場天狼星座亦有馬戲節的裝置，FOCA福爾摩沙馬戲團團員除了館內演出外，本周六下午四點在天狼星座也將有免費演出。（鄧博仁攝）

台北表演藝術中心這個台灣最年輕的場館迎接開館後第一個聖誕，22日宣告聖誕馬戲開鑼，FOCA福爾摩沙馬戲團團員搶先在旋轉木馬外把玩。（鄧博仁攝）

台北表演藝術中心這個台灣最年輕的場館迎接開館後第一個聖誕，22日宣告聖誕馬戲開鑼，FOCA福爾摩沙馬戲團團員搶先在旋轉木馬裡「表演特技」。（鄧博仁攝）

台北表演藝術中心這個台灣最年輕的場館迎接開館後第一個聖誕，22日宣告聖誕馬戲開鑼，FOCA團體在北藝中心遊樂設施裡「表演特技」，動作酷似韓團明星。（鄧博仁攝）

台北表演藝術中心這個台灣最年輕的場館迎接開館後第一個聖誕，22日宣告聖誕馬戲開鑼，FOCA團體在北藝中心遊樂設施裡「表演特技」。（鄧博仁攝）

台北表演藝術中心這個台灣最年輕的場館迎接開館後第一個聖誕，22日宣告聖誕馬戲開鑼，FOCA團體在北藝中心遊樂設施裡「表演特技」。（鄧博仁攝）

用鏡頭看台灣》北藝中心馬戲開鑼，《人類狂想曲》構築聖誕歡樂。

台北表演藝術中心這個台灣最年輕的場館迎接開館後第一個聖誕，結合藝文與節慶，構築出一個馬戲主題的歡樂氣氛，有三檔國內外馬戲節目、兒童遊樂設施、市集、公共表演、祈福聖誕樹、VR體驗等，有得看有得玩有得打卡，每個年齡層都可以找到留下美好記憶的方式。

台北表演藝術中心這個台灣最年輕的場館迎接開館後第一個聖誕，北藝中心裡也有馬戲節裝置藝術道具展示，以FOCA福爾摩沙馬戲團的排練道具推砌成裝置藝術，透過一個又一個的舞台道具或練習物件，瀏覽每個眼前的歲月。（鄧博仁攝）

台北表演藝術中心於22日宣告聖誕馬戲開鑼，北藝中心董事長劉若瑀說：「馬戲是北藝中心致力培育推廣的表演形式之一，這是一種歷久彌新的表演，當代馬戲藝術家更跳出純技巧展演，而用它來探討議題啟發深層思考。北藝中心年終三檔節目就展現馬戲的不同風貌，《馬戲派對》是大排場大製作適合闔家共賞的親子節目，《人類狂想曲》把小小的球拋出比喻人生的大哉問，《拋棄式人類》是挑戰地心引力的高空網，各有各的獨特之處，讓我們看到創作者如何發揮想像力，拓展馬戲的表現深度。」 記者會當天，FOCA福爾摩沙馬戲團團員也搶先玩了各項遊樂設施。

北藝中心引進法國的魔人神手製造所首度來台獻藝，也成為中國信託新舞臺藝術節壓軸強檔！中國信託文教基金會董事長馮寄台（中）表示，中國信託新舞台藝術節今年以「物件在劇場」為主軸，《人類狂想曲》透過七位表演者、49顆白球說故事，作品結合馬戲、舞蹈和戲劇，利用劇場的光影魔幻增加丟球的懸疑效果，讓古老的技藝有了新生命。（鄧博仁攝）

北藝中心這次引進法國的魔人神手製造所首度來台獻藝，也成為中國信託新舞臺藝術節壓軸強檔！中國信託新舞臺藝術節今年以「物件在劇場」為主軸，《人類狂想曲》透過七位表演者、49顆白球說故事，作品結合馬戲、舞蹈和戲劇，利用劇場的光影魔幻增加丟球的懸疑效果，讓古老的技藝有了新生命。要近距離看馬戲的竅門可以在24日和31日和1月1日來看免費的馬戲演出。