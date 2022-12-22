次世代雙價疫苗開打多時，但目前僅有莫德納一款可選擇，有科技業大老呼籲給BNT雙價疫苗一個機會，遭衛福部長薛瑞元嗆是「BNT推銷員」。該科技業大老昨(21日)引用《三國演義》中，諸葛亮罵王朗的話說「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」；民眾黨發言人楊寶楨也反擊狠酸：「好了啦，高端推銷員。」媒體人黃揚明則加碼揶揄表示，高端已經屆效銷毀，沒有高端銷售問題，原來是「失敗的高端銷售員」啊！

薛瑞元不但嗆該科技業大老是「BNT推銷員」，他更以自己打4劑高端來諷刺，「可不可以請高端重啟生產線，讓我打第5劑？」一連串脫序談話，也讓民眾黨發言人楊寶楨昨(21日)在臉書發文質疑，整個民進黨、指揮中心當時儼然成為高端的業務員，狠酸薛瑞元「好了啦，高端推銷員」。

該科技業大老昨(21日)在臉書發文寫道：「遺憾：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。建議：望執政者體民所苦，廣納建言！」其中引用《三國演義》中諸葛亮罵王朗的16字掀起網路熱議。黃揚明驚呼：「朽木、禽獸是很重的詞彙。請大家繼續看下去。」

薛瑞元今(22日)又有最新回應。黃揚明在臉書發文指出，薛瑞元今反擊稱，高端已經屆效銷毀，生產線停產，目前沒有高端，沒有銷售問題。

黃揚明對此狂酸：原來是「失敗的高端銷售員」啊！

民眾黨台北市議員當選人林珍羽笑回「太粗暴了」；楊寶楨也虧「認真覺得，薛部長可以少說幾句」。還有網友說「聽說戰略物資可以賣到全世界，還有人說會賣翻？結果產線關了在哈囉」、「浪費人民納稅錢的推銷員」、「銷售不力，全部滯銷銷毀，請問這呆帳怎麼打？放水流？」