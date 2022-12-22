白家綺今天為環保團體 RE-THINK 站台。（羅永銘攝）

白家綺一身氣質女教師裝扮現身記者會。（羅永銘攝）

白家綺一習氣質裝扮出席記者會。（羅永銘攝）

女星白家綺今（22日）為環保團體RE-THINK站台，因小甜甜（張可昀）上月出席新戲《幸福宅一起》開鏡記者會時，回應好友愷樂近況，導致新戲宣傳失焦，傳出惹怒製作人宋逸民，慘遭換角。對此，白家綺間接證實：「我知道這件事。」

小甜甜遭換角，白家綺身為同劇演員，被問有安慰她嗎？白家綺坦言很難過事情會演變成這樣，「我不方便在媒體上對這件事情有任何發言，因為是教會的事情，教會會在適當的時機有統一的發言。」並表示該劇預定明年上檔。

而38歲的白家綺與男星吳東諺育有1女1子，她在前一段婚姻與前夫生有2女，1個16歲，1個15歲，她坦言，年輕時當媽的階段經常崩潰，暴怒後又感到懊悔對孩子咆哮，現在的她比較成熟，懂得做一些情緒上的釋放，「跟老公一起流淚禱告啊，老公抱抱之後隔天就沒事了。」

她直言2個女兒剛搬來一起住時，溝通上確實有些卡關，「那階段確實辛苦」，現在無論多忙都會跟小孩聊天，了解小孩在學校的狀況。她坦言玻璃心，「畢竟小孩這麼多年沒帶在身邊，很多事情需要更冷靜地處理，很怕說出傷害彼此的話，很開心到現在沒有說出來。」

她答應女兒不會跟媒體分享過往情史，那對女兒有禁愛令嗎？她說：「沒有禁愛令啊，我們都年輕過不是嗎？」但會教育女兒跟異性近一步的認識再交往，也要懂得如何保護自己，「我甚至會跟她們分析，媽媽在20歲跟30歲成為母親這當中心境上的差異，希望她們能更多的保護自己。」

白家綺開心玩桌遊擲骰子。（羅永銘攝）

此外，白家綺長期注重環保、多次號召參與淨灘，今天擔任「循環之邦：台灣第一循環經濟環境教育桌遊」推廣大使，與建中學生一同進行環保桌遊 PK 賽，她笑說：「以後用這套桌遊教小孩回收觀念，他們就不會覺得媽媽只是一直碎碎念了。」白 家綺希望透過自己的響應，能夠影響更多人重視環境議題。

白家綺也分享：「每周教會的聚餐， 基本上都會準備餐具碗盤，然後大家輪流洗碗降低垃圾製造的狀況，但有時候為了慶生，會準備飲料 跟披薩盒，所以朋友們看到她，就會開玩笑說『快點藏起來，風紀股長來了』或是『環保糾察隊來 了，快做好分類』但其實我們彼此都會提醒督促要記得垃圾減量、回收。」