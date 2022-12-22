財神信仰受歡迎，雲林縣北港武德宮獲觀光局增列為主要觀光遊憩據點。（北港武德宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港武德宮是全台財神信仰重鎮之一，每年為北港地區帶來大量朝聖信徒與遊客，已成為雲林縣重要的宗教觀光遊憩據點，今年之前北港地區宗教場所僅有北港朝天宮被觀光局列為主要觀光遊憩據點，經行政院雲嘉南區聯合服務中心協助，本月21日獲觀光局函示列入「112年主要觀光遊憩據點」新增地點。

為協助北港武德宮納入觀光局主要觀光遊憩據點，雲嘉南區聯合服務中心於今年1月邀集交通部觀光局（視訊會議）、北港武德宮管理委員會、雲林縣政府、內政部民政司等相關單位協調，請廟方以科技相關設備統計年度遊客人數，並依據觀光局「主要觀光遊憩據點統計作業要點」規定提報審核。

聯合服務中心執行長許根尉22日表示，北港武德宮為財神廟開基祖廟，是全台知名宗教場所，在近2年疫情下2021年全年遊客數仍達到554萬，實為雲林重要宗教文化觀光遊憩據點，此次列入「112年主要觀光遊憩據點」新增地點，可望為當地帶來更多的香客與觀光人潮，促地方整體發展。

武德宮主委林安樂指出，今年廟方斥資逾百萬元引進「AI影像分析系統」，藉由72隻攝影機與電腦系統精準掌控人流數，除了配合防疫管控入廟人潮，也將每年人流數提供給政府相關單位參考，作為未來雲林縣旅遊規畫的大數據資料庫。

林安樂說，武德宮是全台香火鼎盛的大廟，尤其每年農曆春節期間，行春求財拜財神的人潮更是相當驚人，每日都有10萬人次以上，採購「AI影像分析系統」與高解析鏡頭、伺服器等硬體，除了可精確計算人流量，也是管控出入廟人數的防疫最佳利器。