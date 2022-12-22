一名女網友的女兒日前因流感住院，女網友在醫院整夜沒睡，回家準備住院衣物時遭婆婆不斷碎念，她原想回嘴，沒想到公公馬上跳出來罵婆婆「口乾了來喝茶，口臭去刷牙，肚子餓去吃東西，不要一直靠X」，公公之後給她5千元，要她趕快去醫院，讓她大喊「為什麼很多都是，公公比婆婆明理」。

該網友在臉書「匿名2公社」發文說，日前晚上她的女兒因為得流感緊急去掛急診，必須轉到隔離病房，她早上回家整理住院用品時遭婆婆不斷碎念，她說當下自己已經整晚在醫院沒睡，又要聽婆婆的怪罪，心中冒出怒火準備要向婆婆回嘴時，公公竟率先跳出來替她說話。

該女網友說，公公當下發現她一直被婆婆碎念，而她還要回去醫院照顧女兒，公公跳出來罵婆婆「口乾了來喝茶，口臭去刷牙，肚子餓去吃東西，不要一直靠X」，她當下聽到怒氣全消，公公之後還塞5千元給她，要她趕快去醫院，她事後發文說「為什麼很多都是，公公比婆婆明理」。

其他網友留言「因為公公也被念了半輩子受不了」、「因為公公可能年輕被念到老，不忍了」、「通常公公都比較心疼女兒，所以能將心比心的心疼別人家的女兒囉」、「公公太明理了」、「有一部份是思考迴路不同，男人跟女人的思考迴路天生就不太一樣」、「真的，很多公公好像都比婆婆明理」。