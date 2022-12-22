代表民進黨角逐台北市立委補選的吳怡農，在今（22）日上午被媒體五度問到怎樣才會跟國民黨對手王鴻薇辯論，他兩度講出：「你說什麼？」並且迴避正面回答，直到下午才解釋，不願辯論是因為藍營持續噴口水、抹黑，他相當不信任對方。PTT網友看到吳怡農的回答後都相當震驚，直言連辯論都不敢，「怎麼抗中保台」？引起許多人的熱議。

吳怡農下午強調，他早上兩度說出「你說什麼？」不是在回應記者，而是因為同仁的聲音太小聲。至於辯論的議題，他強調接受選民的檢驗很重要，但對於王鴻薇發出的辯論邀請，「我必須說，我現在對於她相當沒有信任」。

PTT網友對此則是不忍了，多數人直接批評，「這樣怎麼抗中保台」、「連個辯論都怯戰，還上戰場」、「連出來打嘴炮都不敢」、「辯論都拒戰，怎麼當立委為民喉舌」；也有人指出，吳怡農知道自己在說什麼嗎？「選舉誰會信任對手」、「跟她辯論，不是要跟她結婚，要信任幹嘛」、「信任到底跟辯論有什麼關係？」

不過也有少部分的網友幫吳怡農緩頰，稱「哪個時候選立委還得要辯論的？」、「如果對方真的在攻擊你，對你來說是好事，中立選民最不滿這種的」、「要辯就先簽切結書，一有人身攻擊立刻中止」。