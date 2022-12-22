美國與中國在半導體產業競爭下，大陸的半導體產業掀起一波首次公開募股(IPO)熱潮，在中國政府推動發展本土晶片產業政策下，吸引了大量資金參與，過去一年來申請IPO的半導體業資金約合120億美元，是2021年的3倍。若加上先前已提交IPO申請的，總規模達170億美元。美技術管制反而捧紅中國半導體產業，投資人競相加碼，應是美方所始料未及。

《華爾街日報》報導說，隨著美中在全球技術供應鏈中競爭，中國半導體企業也聚集了更多的資金應戰，以便在美國對中國技術輸出管制時得以自力更生。

報導說，美國政府10月份實施了對華先進製程晶片和晶片製造設備出口限制，同時要求美籍半導體工程師不得為中國企業服務。這些新的限制較先前僅限制華為與中芯國際等特定公司的做法擴大許多，中國也因此大力推動本土企業投資半導體相關產業，投資者則搶搭中國政府的優惠政策形成的晶片熱潮。

本月早些時候，上海證券交易所總經理蔡建春呼籲股市投資者將有限的資源配置到國家科技創新最需要的地方。瑞銀證券(UBS Securities)全球銀行部聯席主管孫利軍稱，今年中國晶片業掀起IPO熱潮，其根本原因是美國的出口管制迫使中國企業尋求本土的替代產品，投資者相信中國政府未來將持續支持發展半導體工業。

孫利軍說，3年前，美國尚未就半導體技術上限制對國出口前，中國半導體行業「贏家通吃」的現象很明顯，現在由於美方的限制，大陸的半導體供應鏈上湧現更多的初創企業。

例如，今年大陸晶片領域最大的IPO是繪圖晶片製造商海光信息技術公司，該公司在8月籌集了15億美元。根據招股說明書，美國商務部在2019年將該公司列入實體名單。另外，北京燕東微電子亦融資5.41億美元，將用於建一條主要使用國產設備的12吋晶圓生產線。

報導說，今年以來，新上市晶片企業的股票表現較其他類股更佳，根據萬得(Wind)數據，其中近60%的股票比上市價至少高出20%。另有一成的公司股票自上市以來上漲一倍。

金杜律師事務所(King & Wood Mallesons)北京分所管理合夥人、該律所中國金融和證券部主管龔牧龍說，雖然融資環境和市場流動性方面存在不確定性，但整體政策風向對大陸晶片行業有利，這一點不太可能改變。

報導說，大陸晶片公司上市活動增加意味著中國的整體IPO數量略有增長，這與其他地方的IPO數量下降形成鮮明對比。