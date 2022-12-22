張作驥拍攝《紅馬》遇上疫情，自喻是與天搏鬥。（粘耿豪攝）

導演張作驥執導新片《夏日天空的那匹紅馬》，22日舉行首映會，他率演員李亞臻、鍾尚庭、黃懷德、吳威翰、陳映如出席映前的媒體聯訪，提到今年入圍金馬獎最佳導演，最後與獎項失之交臂，自己是否會有得失心？張作驥表示並不會，反倒希望演員、劇組技術人員能被看到。

但話鋒一轉，張作驥直言他2010年執導《當愛來的時候》，入圍第47屆金馬獎14項之多，公布的前8項竟都掛彩，讓他一陣心悶，從禮堂溜出去上廁所的時候，在男廁外巧遇導演前輩侯孝賢，侯孝賢看出他的失落，就叫他不要那麼著急，典禮還沒結束。接著張作驥索性走出禮堂外抽菸，但忘記帶識別證回不了典禮現場，結果《當愛》最後拿下最大獎最佳劇情片，他是從其他的入口趕忙跑回來領獎。

另在今年金馬獎公布入圍名單當天，張作驥拍《紅馬》獲金馬執委會執行長聞天祥盛讚是「最會拍吃飯的導演」，張作驥說：「其實肚子餓自然會吃，要變換菜色，他們餓才會吃得好看，吃飯應該很多人會拍，只是大家不拍。」他形容吃飯是一個家庭裡非常重要的事情，更可能是和解的過程，「我以前常常跟我爸媽鬧脾氣，我不想道歉，一起吃飯也是種和解。」

至於演員方面，李亞臻分享拍攝最困難的，是電影因為疫情延宕，夏天的戲要冬天拍，外面是大冬天，戲服卻是夏天；鍾尚庭則演出自閉症兒，每天狂吃布丁，用吸管插著吃，他說其實自己高中去福利社買布丁就都是這樣吃，口感稠稠的挺不錯。

黃懷德本是舞者，這次在片中化身另類饒舌歌手，跟李亞臻有感情線，以往肢體語言強過話語的他，這次斜槓演員，唱歌跟背台詞都算是挑戰；片中飾演哥哥的吳威翰，他的人生經歷跟電影有幾分相似，都遇上面臨家中長輩需要長期照護的問題，讓他感同身受；最妙的是陳映如，她說：「我以為這個角色最後會是孤單的，這角色最大的關鍵點是要等待，就跟我現實生活中一樣，結果我拍完就真的有愛情來了。」