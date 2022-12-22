國立歷史博物館(下稱史博館)近年推出多款叫好叫座的伴手禮驚喜之作，邁入2023年再度推出突破框架的創意新作「武官二品獅補子」絲巾禮盒。這款禮盒是由史博館與臺灣織襪品牌＋10·加拾合作策劃監製，將民末清初流傳至今的館藏文物「武官二品獅補子」，抽取文物特色元素轉化為新穎現代的設計概念，透過絲巾作為傳遞歷史與融合新意的織品載體，讓別具歷史意義的獅補子彷彿穿越時光，以飾品的樣貌，呈現出融合當代、復古與新潮俱進的穿搭示範。

史博館梁永斐館長穿搭出新潮流，自信展現「一件衣服承載江山」，官服補子轉化為現代絲巾。(圖/ 史博館提供)

讓館藏走進生活，以歷史為軸心創造文物再製的不同可能性

當藝術品不再只是靜態展現，而能轉化為生活中的日常小物，便能以更親切的姿態帶領藝術走進日常。史博館與＋10·加拾曾合作雙品牌館藏紀念襪款，將異素材融入襪子編織的工法，彷彿把故事穿在腳上的織襪，跳脫日常的創意與研發的彈性等特質，一推出即大受好評；本次將襪品的設計觸角延伸至織品布料，無論在結構上的改變或設計思考的重新形塑，都讓史博館攜手＋10·加拾共同跳脫既有框架與侷限，找到更多領域探索的可能性。

「武官二品獅補子」絲巾，透過科學繪圖的描線重新詮釋，以15種色調分版打印，增添質感。(圖/ 史博館提供)

以幾何線條修飾傳統，創造摩登新潮感

館藏「武官二品獅補子」為刺繡極為精密扎實的織品，「補子」象徵明清時代文武官服裝上的裝飾，又稱胸背，縫綴在官服前胸與後背上，作為識別官員品級的精緻繡品。文武官按照各自級別縫製不同圖樣，文官紋飾為禽鳥，武官則為猛獸，因補子與官位相關，受到朝廷限制不能大量製作，更加彰顯出其背後所涵蓋的工藝與歷史價值。

攤開獅補子絲巾，透過科學繪圖的描線重新詮釋，將傳統刺繡的細緻度高規格展現，正中間是回首望日的獅子，背景滿佈卷雲紋及萬字錦，其中穿插著萬字、寶劍、方勝、古錢圖案，下方水波紋雜有魚、寶瓶等圖樣均寓意吉祥，所有線條皆以幾何作為整體架構的骨幹，並從中帶出色澤明暗的層次感、貼近現代人的各種穿搭風格，翻轉歷史文物的設計，將傳統的獅補子透過設計轉化，落成符合現代人生活風格的時髦配件飾品，使這塊獅補子絲巾無論作為收藏或日常搭配，都令人能輕鬆駕馭、彰顯個性。

「武官二品獅補子」絲巾。(圖/ 史博館提供)

史博館誠意十足，獨家限量優惠販售

「武官二品獅補子」絲巾禮盒，為了讓薄透的絲巾更顯色與展現透光質地，在分版顏色的製作上多達 15種色調，儘管這門幾乎失傳的工法傳統而繁複，但為了呈現圖樣最精細的完整度、同時保有色彩的充分飽和，依然堅持古老的手工技法，達到傳遞歷史感的溫潤效果。最後搭配上簡單精緻的包裝，將館藏歷史文物變身為帶有現代感又新潮時髦的穿搭配件，歷史與當代並蓄，讓這份別出心裁且意義深遠的禮物，成為史博館迎向 2023年的亮點之最。

「武官二品獅補子」絲巾禮盒，送禮自用兩相宜。(圖/ 史博館提供)

「武官二品獅補子」絲巾禮盒，即日起於史博館精選商城獨家限量優惠販售，首批限量99盒、8折優惠，售完為止，史博誠意十足獻上滿滿創意，送禮自用兩相宜。