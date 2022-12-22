富春國小感恩回饋祭典22日舉行，大受小朋友歡迎的跳蚤市場熱鬧登場。（富春國小提供／陳淑娥台中傳真）

台中市富春國小一年一度感恩回饋祭典22日舉行，大受小朋友歡迎的跳蚤市場熱鬧登場，全校親師生也響應華山基金會「幸福傳愛」捐年菜助孤老活動，展現公益助人熱情。校長李秀櫻表示，今年耶誕感恩惜福義賣活動，讓所有孩子在歲末寒冬之際關懷獨老幫助弱勢，真是難能可貴！

富春國小今天也邀請華山基金會向師生說明「愛老人、愛團圓」活動，感謝全校親師生響應「幸福傳愛」捐年菜助孤老共捐款3萬300元，活動結束後，也將跳蚤市場盈餘再捐贈給華山基金會。

家長會長廖鴻儒愛心不落人後，更捐贈獎助學金20人，副會長張喻婷、張有淳扮成「聖誕婆婆」發送禮物；孩子也精心準備英語歌謠表演及彩虹班童話王國派對「愛世界，愛台灣」，炒熱整場氣氛，全校師生快樂指數high到最高點。

小朋友期待已久的跳蚤市場在全場師生倒數中「開~賣~啦！」各班無不精心設計招攬顧客上門，叫賣聲更是此起彼落。現場除了3－6年級的攤位擺設外，還有富春翔鷹童軍團與華山基金會所準備的物品義賣，就像是一個大市集。

富春國小感恩回饋祭典22日舉行，小朋友寫下祈福話語。（富春國小提供／陳淑娥台中傳真）

富春國小感恩回饋祭典22日舉行，小朋友寫下祈福話語。（富春國小提供／陳淑娥台中傳真）

四年1班蘇奕睿開心裝扮聖誕小公公，除了發揮創意裝扮成可愛的模樣外，還抽明年「好運籤」：期待飛盤隊一飛沖天開出紅盤，感覺好興奮。1年3班陳詩縈和2年2班林侑媺不約而同，拎著袋子手牽手逛著最期待的跳蚤市場，買到自己想要的東西。五年1班林承鋐開心叫賣，為班上招攬不少生意，笑得合不攏嘴。

校長李秀櫻指出，今年的聖誕感恩惜福義賣活動，辦得既溫馨又深具意義，讓所有參與的師生和家長在歲末寒冬時，關懷獨居老人，幫助弱勢團體，真的是難能可貴。