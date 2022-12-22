60歲資深閩南語歌手蔡小虎日前傳出因「腸阻塞」送醫的消息，緊急住院插鼻胃管引流治療，經紀人表示這2天是觀察期，但恢復狀況尚可，要粉絲放心。事實上，小腸阻塞的臨床表現有「腹脹、腹痛、沒有排便」等徵兆，肝膽腸胃科醫師葉秉威就曾表示，當脹氣出現5種症狀時要特別留意，其中「腹痛、發燒」這種常見警訊，更可能伴隨致命的風險。

蔡小虎昨（21）日深夜緊急送醫，據悉，當時他致電給經紀人表示，有頭痛、暈眩、想吐等症狀，經紀人請人代為查看時，發現蔡小虎痛到哀嚎並不斷嘔吐，緊急送醫後，發現他有小腸阻塞的情況。不過，經濟人也表示，目前蔡小虎身體狀況恢復不錯，這2天住院觀察，若康復順利就不用插管治療，並要粉絲不用擔心。

根據衛福部台中醫院衛教資訊指出，小腸阻塞的原因以腹部手術後腸沾黏為最多，其次如：疝氣、腫瘤、糞石、膽結石等，「幾乎任何腹內手術後都有可能發生」，臨床表現為腹脹、腹痛、沒有排便、沒有排氣以及反覆嘔吐等，若進展到腸壞死階段則會有腹膜炎的症狀，如腸音消失、腹部明顯壓痛及反彈痛、發燒、血壓不穩等。

而肝膽腸胃科醫師葉秉威也曾在節目《醫師好辣》中衛教，若脹氣伴隨著「持續性嘔吐、無法忍受的腹痛、黑血便、發高燒或發抖、突然多天沒排便」等5大症狀時，要特別小心。其中「腹痛是警訊」，當出現劇烈肚子痛時，代表身體發炎，輕忽恐有生命危險；另外，發高燒到發抖的情形時，也意味著感染相當嚴重，可能會引發敗血症致命，務必盡速就醫。