桃園唯一一座欣榮焚化爐，續約價碼「談不攏」4度流標，桃園市環保局去年在20年合約屆滿前夕與欣榮達成協議以舊約延長2年「以時間換空間」，今年8月改採公開招標，終在11月以10年67億、每公噸1820元決標，但為尊重新政府，目前尚未簽訂書面契約，將交由準市長張善政審視後決定。

欣榮焚化爐以BOO（興建、營運、擁有）模式委託民間興建營運，20年約從2001年10月9日完工營運至2021年10月9日止，過去因20年要給欣榮約200億，遭藍綠議員痛批是「桃園版馬關條約」，環保局從2019年3月至2021年2月，4度限制性招標和欣榮議約，卻因無廠商投標或未進底價而4度流標。

因應舊合約去年10月屆滿，環保局為防垃圾大戰，與欣榮達成協議，以舊約延長2年當過渡性計畫，「以時間換空間」。今年8月再依《政府採購法》採公開評選限制性招標，只要符合日處理量達300公噸以上的大型垃圾焚化廠，都可參與投標作業，希望廣邀各縣市焚化爐業者投標，但僅有欣榮1家投標，終於在今年11月11日，以每公噸1820元決標，較現在每噸2083元降低263元。

環保局指出，新約要求整改費由業者自籌、業者自行收受的廢棄物衍生的底渣飛灰由業者自行處理、提供每噸400元營運回饋金、整改後空氣汙染排放標準加嚴、以及有交付級距等，為桃園市爭取最大福利。

環保局說，考量新舊政府交接，為尊重新政府團隊，市長鄭文燦指示要交由張善政團隊重新審視後決定，因此目前尚未簽訂書面契約，仍是依延約金額委辦，待新團隊簽約後就能馬上換約依新約辦理。

桃園市欣榮焚化爐