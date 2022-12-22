新光產躲過防疫保單槍林彈雨，前三季累積獲利達15.11億元，每股盈餘4.78元，產險業的獲利王。該公司副總經理兼發言人葉日進在22日法說會表示，該公司股利政策和往年一樣，扣除必要法定公積及特別準備金之後即會全數配出。

葉日進說，針對防疫保單理賠，截至目前為止，理賠金額約賠付5億多元，至明年4月起則全數期滿。正因為該公司對於新種保險商品採穩健保守策略，因此在同業今年防疫保單銷售量大幅增加，新光產在市占率略微下滑，從去年底10.51％微幅下滑至10.14％，但核保利潤則持續穩健成長，並反映在今年三季的綜合率（自留損失率加自留費用率）上為91.22％，仍居於同業者領先地位。

新光產險損益有二大來源，一為本業獲利、一來是投資收益，葉日進表示，今年來自核保利潤的比重高於投資收益，今年前三季EPS為4.78元，較去年同期下降0.72元，主要是因投資收益較去年同期減少，但核保利潤則優於去年同期，也是少數在本業有獲利的產險公司。

目前新光產險有二大風險指標，一是RBC，另外一個是信用評等。至今年上半年為止，RBC為382.61％，也是業者中變動較少，同樣是業界中相對穩健者公司；另在信用評等上，今年中華信評和A.M.Best都給予和去年同樣的評等，分別是twAA+（展望穩定）及A／Stable。

新光產險在去年年底總資產已突破400億元，達到438億元，葉日進說，較去年年底增加2.5億元，成長了0.5個百分點。就資產報酬率來看，第三季已來到4.58％較去年同期減少1.05個百分點，主要是整體市場環境轉變，並較過去艱困，使今年投資收益較去年衰退，雖然核保損益明顯增加但第三季資產報酬率較去年同期減少。