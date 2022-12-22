泰國性感DJ阿提塔雅(Atittaya Chaiyasing)日前在臉書發布一段影片引發譁然，她在工作期間喝了一杯粉絲請的酒，沒過多久便陷入昏迷、無故七孔流血，畫面慘不忍睹，多虧當下身旁友人照顧，否則後果不單只是「被撿屍」而已。
綜合外媒報導，可以看到阿提塔雅這幾天持續在社群平台報告傷勢，稱「生命是寶貴的」、「我以後會好好照顧自己」、「出門在外凡事要小心」，附上幾張臉、腿尚未痊癒的照片，引來大批粉絲心疼。據悉21日她人正在夜店工作，當時播完音樂後走下了展台，突然有人拿了一杯酒請她，平常沒有碰酒的習慣，基於禮貌還是硬著頭皮喝了，沒想到5分鐘後像是被下蠱一樣，差點小命不保。
畫面中的阿提塔雅整個人昏迷不醒，按照她的說法，喝下肚的像是手術麻醉藥，沒有醉的感覺，形容自己幾乎是「七孔流血」，流鼻血不止、膝蓋莫名挫傷，種種詭異症狀嚇壞身旁友人，所幸及時將她帶離現場，否則後果不堪設想。
她表示，再也不敢隨意喝陌生人的飲料，提醒大家去到深夜娛樂場所，所有離開視線的食物就丟掉吧，保護好自己，並結伴同行，慶幸自己還活著。
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