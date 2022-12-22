觀察者網22日報導，微信公眾號「健康中國」消息，大陸國務院聯防聯控機制醫療救治組21日召開大陸全國電視電話會議，要求大陸三級醫院要兜住醫療救治和生命保障的底線，全力做好老年和兒童重症患者醫療救治。

會議強調，牢牢抓住抓好重點人群和關鍵環節，把各項救治工作扎實做到位。三級醫院要兜住醫療救治和生命保障的底線，全力做好老年和兒童重症患者醫療救治。

各地要建立三級醫院分區包幹責任制、明確三級醫院與縣醫院對口支援關係、二級以上醫院與養老院對口協作關係，壓實牽頭醫院主體責任，任何醫院不得以畫定區域為理由推諉、拒收其他區域轉來的重症患者。

縣醫院要守住農村居民健康的重要關口。同時，要緊盯養老院等重點場所、120急救等重點環節，確保醫療救治有序開展。

會議要求，要及時轉變工作思路，切實擔負起責任。要加大指揮調度和投入力度，細化實化具體化配套方案措施，全力做好醫療資源統籌調配，加強疫情形勢監測，有序落實壓峰措施，關注輿情社情。要主動擔當、積極作為、靠前一步，把各項準備工作做足做到位。

大陸國家衛生健康委黨組成員、副主任李斌主持會議。大陸國家中醫藥局、國家疾控局負責人，相關司局主要負責人在主會場參加會議。各省（區、市）和新疆生產建設兵團衛生健康委負責人和醫療救治組成員單位負責人在分會場參加會議。