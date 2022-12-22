日本帝國數據庫發布調查結果顯示，受訪的105家主要食品飲料製造商，決定在明年1至4月實施漲價的商品品項達到7,152項，平均漲幅為18％。品項是今年同一時期漲價（4,672項）的約1.5倍，漲價幅度也較今年全年的平均14％上升4個百分點。

其中4,277項食品飲料計劃在2月漲價，占漲價品項約6成。

帝國數據庫截至11月底的調查顯示漲價種類為4,425種，可見之後的3周裡決定漲價的情況驟增。

帝國數據庫負責人指出，除原材料價格上漲外，物流費和人工費等也上漲，預測今後還將陸續漲價。